В Ростове на мосту Малиновского заасфальтируют пешеходную дорожку

Рабочие также положат плитку. Фото: администрация Ростова

Сегодня, 30 января, власти донской столицы пообещали благоустроить пешеходную дорожку, которая проходит по закрытому для автомобилей мосту на улице Малиновского. Запрет на проезд по переправе действует с 4 января. С тех пор многие жители в целях экономии времени стали двигаться по нему пешком, оставляя машины на подъездах к путепроводу.

Как сообщили на сайте администрации Ростова, властями было принято решение положить асфальт на дорожке, предназначенной для пешеходов. В период обильных осадков она покрывалась грязью, а на морозе превращалась в ледяной каток.

- Кроме того, в местах проезда строительной техники проложили плитку, - добавили в мэрии.

Напомним, по обе стороны от места теперь появилась полноценная парковка для автомобилей. Ранее люди оставляли машины на обочинах, затрудняя реконструкцию моста.

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