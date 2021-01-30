На Дону число умерших от коронавируса продолжает расти

Случаи заражения зафиксировали в 45 городах и районах области Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие 24 часа в Ростовской области стало известно, что в результате заражения коронавирусом скончались еще 10 человек. Всего, по данным правительства региона, умерло 2616 жителей.

Среди умерших семь женщин: две по 64 года, остальные - от 72 до 94 лет. Также трое мужчин – 80, 82, 85 лет.

Специалисты прослеживают и положительную динамику: за последние сутки излечились от опасной инфекции 428 пациентов, а всего - 52889.

Стоит сказать, что новые случаи заражения фиксируют буквально каждый день. Например, за вчерашний день заболели жители 45 городов и районов области. Подтвержденные случаи есть Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске, Таганроге, Азовском, Неклиновском, Сальском районах, в Новочеркасске и других.

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