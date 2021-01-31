Ростовчанка потеряла 76 тысяч рублей, став жертвой мошенника

Дончанка лишилась всех своих сбережений. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области местная жительница потеряла 76 тысяч рублей. Инцидент произошел в Обливском районе. Как оказалось, на мобильный женщине позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка, пластиковая карта которого была у дончанки.

- Молодой человек убедил собеседницу, что с ее счетом происходят подозрительные действия, которые выглядят как попытки списания денег, - рассказали в донском главке. - Когда женщина подтвердила, что не совершала подобных транзакций, лжесотрудник банка предложил провести ряд необходимых операций.

В итоге, дама назвала данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения, после чего с ее банковского счета списались все деньги.

Известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Злоумышленника ищут.