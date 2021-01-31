За сутки от коронавируса скончались еще 24 дончанина

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще 24 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе вновь выросло число летальных исходов от новой коронавирусной инфекции.

Только за минувшие сутки опасная болезнь унесла жизни еще 24 местных жителей. Таким образом, общее количество летальных исходов за весь период буйства инфекции возросло до 2 640 человек.

- Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин, 60, 63, 64, 66, 67, 71, 77, 80, две по 81 году, 85, 95 лет, и 12 мужчин – 44, 46, 58, 60, 61, 63, 66, 75, два по 81 году, 82, 85 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что все умершие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Стоит отметить, что в данный момент в тяжелом состоянии находятся еще 234 человека, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день борются врачи.

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