Коронавирус нашли у жителей 45 районов Ростовской области

В Ростовской области расчет число новых заболевших коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области расчет число заболевших коронавирусом. Так, по последним данным, опасный вирус был обнаружен у жителей в 45 городах и районах региона.

Известно, что лидер по числу заболевших - Ростов-на-Дону. Там за сутки ковид нашли у 145 местных жителей. Далее по нисходящей - Таганрог, Батайск, Новочеркасск, Азов - от 13 до десяти новых случаев в каждом городе.

При этом коэффициент распространения инфекции - ниже нормы. Известно, что возраст большинства заболевших - от 46 до 65 лет.

Кроме того, сообщается, что донскими лабораториями за минувшие сутки был сделан 9 871 тест на коронавирусную инфекцию.

За весь период в области выздоровел 53 301 человек. Из них за последние сутки – 412 дончан.

КОНКРЕТНО

Новые инфицированные зарегистрированы в 45 городах и районах региона

В Ростове-на-Дону (145), Таганроге (13), Батайске (12), Новочеркасске (11), Азове (10), Азовском (10) районе, Гукове (9), Белокалитвинском (9), Егорлыкском (9), иновском (9) районах, Новошахтинске (8), Красносулинском (8), Аксайском (7), Зимовниковском (7), Миллеровском (7) районах, Каменске-Шахтинском (6), Шахтах (6), Зерноградском (6), Пролетарском (6), Семикаракорском (6), Верхнедонском (5), Каменском (5), Сальском (5), Багаевском (4), Дубовском (4), Кагальницком (4), Матвеево-Курганском (4), Мясниковском (4), Октябрьском (4), Цимлянском (4), Константиновском (3), Морозовском (3), Ремонтненском (3), Тарасовском (3), Чертковском (3) районах, Волгодонске (2), Орловском (2) районе, Звереве (1), Веселовском (1), Куйбышевском (1), Мартыновском (1), Советском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (1), Шолоховском (1) районах.