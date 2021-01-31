1 февраля свет отключат в нескольких районах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочая неделя начнется в Ростове-на-Дону с массовых отключений света. Известно, что 1 февраля они затронут сразу несколько районов донской столицы. Как рассказали энергетики, все отключения - плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях в будущем.

КОНКРЕТНО

Где отключат свет в понедельник 1 февраля

С 09:00 до 15:00:

- ул. Амбулаторная 153, 95-115; пер. Глиссерный 1-53,2-52; пер. ОГПУ 1-13; ул. Перекопская 29-59, 32-78; пер. Пинский 1-13, 2-16; ул. Подгорная 1-57, 2-20, 42-58; ул. Портовая 181-207; пер. Саперный спуск 1-51, 2-48, 50-54; пер. Шефский спуск 1-61, 2-58; пер. Булановский 1-31, 2-54; пер. Деревянко 1-27,2-32,40-46; пер. Марийский 2-36, 3-23; пер. Демьяна Бедного 26-32.

С 09:00 до 16:00:

- просп. Соколова 59-63; ул. Чехова 87; ул. Красноармейская 87-89; ул. Лермонтовская 169-175; просп. Ворошиловский 52, 52А, 61.

- ул. Семипалатинская 1-17,2-14; ул. Лобачевского 1-43,2-34; ул. Калининградская 41-51,42-48;ул. Живописная 52,47.

С 09:00 до 17:00:

- ул. Пахотная 1-31,20-86; просп. 40-летия Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68.

- ул. Украинская 14-18, 21-41; пер. Хопёрский 41-75, 46-90; пер. Донецкий 65-87, 90-116; пер. Игарский 81-109, 80-108; пер. Днепровский 77-105, 76-108/1; пер. Беломорский 65-103.

- пр. Коммунистический 40, 42, 44, 42/1, 42/2, 42/3.

- пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Спартаковская 20, 25; ул. Дунаевского 17; просп. Стачки 20-26.

С 13:00 до 16:00:

- ул. Дунаевского 1-27, 2-24; ул. Сакко и Ванцетти 1-43; просп. Стачки 26/1.