В Таганроге загорелся автомобильный прицеп: пострадал человек

В Ростовской области загорелся автомобильный прицеп. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области вспыхнул автомобильный прицеп.

Инцидент произошел в субботу, 30 января, около половины десятого вечера в городе Таганроге. На улице Чехова по неизвестной причине загорелся автомобильный прицеп. Очевидцы, заметив огонь и дым, незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 10 квадратных метров. Пожарным удалось спасти 57-летнего мужчину, но он все-таки пострадал, получив отравление продуктами горения. Локализовать огонь пожарные смогли к 21:46, а еще через три минуты полностью потушили его. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, также, как и оценить нанесенный ущерб.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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