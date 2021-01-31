Ростовчане в очередной раз пожаловались на водителей общественного транспорта

Ростовчане пожаловались на водителей автобусов. Фото: соцсети - "Это Ростов"

В донской столице местные жители снова разочаровались в работе водителей автобусов.

Пассажиры общественного транспорта в соцсетях в подробностях рассказали, какой травмоопасной была их поездка. В первую очередь стоит отметить, что водитель автобуса № 3 устроил гонки со своими коллегами в борьбе за пассажиров. Большинство пассажиров ехали от проспекта Буденновского до проспекта Шолохова и они заметили, что помимо гонок шофер еще неоднократно нарушал правила дорожного движения - подрезал другие автомобили и проезжал мимо остановок.

- Водитель обменивался с другими водителями "любезностями", люди выпрыгивали буквально на ходу - резко дергал транспорт. Не знаю, что случилось у этого человека, но так управлять транспортом нельзя, - сообщила автор поста.

Ростовчанка попросила транспортную компанию принять меры. Но пользователи в ответ ей написали, что с этим нужно обращаться в АТП, а не жаловаться в соцсетях.

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К счастью, никто не пострадал.

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