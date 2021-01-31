«Победа над «Баварией» – самый яркий миг карьеры»: звезда «Ростова» Александр Гацкан вспомнил, как обыграл немцев

Александр Гацкан играл за "Ростов" около 12 лет. Фото: ФК "Ростов"

Один из главных знаменитостей футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан рассказал о своих чувствах после победы над сильнейшей командой Германии. Игра, которая стала фурором для всей страны, произошла в 2016 году. Тогда дончане на своем поле обыграли «Баварию» со счетом 3:2.

Сегодня в пабликах, посвященных ФК «Ростов», стали появляться выдержки из интервью со знаменитым игроком Александром Гацканом. Он признался, что победа на «Баварией» стала самым ярким мигом в его карьере.

- Еще над «Аяксом». Обыграв голландцев, мы пробились в групповой этап Лиги чемпионов. А «Бавария» в предыдущий сезон дошла до полуфинала турнира, - отметил Гацкан.

Александр защищал цвета «желто-синих» на протяжении 12 лет. За это время он всерьез обосновался в южной столице.

- Друзья, знакомые – всё там. Уже второй дом. Семья и сейчас в Ростове, а я – пока в Самаре, - сказал Гацкан.

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