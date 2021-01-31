В Ростове при пожаре погиб 58-летний мужчина

На место прибыло 12 спасателей. Фото: архив "КП"

Накануне в Ростове-на-Дону при пожаре скончался 58-летний местный житель. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, пламя появилось в частном доме в вечернее время.

Загорелась постройка в переулке Дозорном. За несколько минут огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров. Очевидцы вызвали на место экстренные службы города.

Оказавшись на месте, огнеборцы сразу начали тушить здание. В 20:05 возгорание было ликвидировано. Всего было задействовано 12 спасателей и три единицы техники.

Внутри дома обнаружили тело мужчины. Это 58-летний житель, который не успел вовремя покинуть жилище.

Буквально в тот же день, 30 января, произошел подобный случай в хуторе Ростовской области. Пламя за считанные минуты охватило частный дом, где находилась пенсионерка. К счастью, спасателям удалось вынести ее из здания.

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