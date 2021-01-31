Ростовчан возмутил очередной склад грязного снега

Власти города прокомментировали ситуацию. Фото: соц. сети

Накануне в сетях стали распространяться фотографии, на которых видны горы грязного снега. Обнаруженный участок располагается вблизи рощи СКА, недалеко от нового жилого комплекса. Становится понятно, что коммунальные службы специально свозили туда снег, который выпал в середине января.

Люди на страницах городских пабликов задаются вопрос, насколько это законно? В администрации Ростова не стали тянуть с ответом. В пресс-службе мэрии отметили, что в городе существует несколько подобных площадок.

- В каждом районе донской столице подготовлены места складирования снежных масс. Указанная площадка согласована. Всего в городе их 12, - объяснили в администрации.

Интересно, что ранее местные жители обнаружили подобный склад вблизи главного стадиона города - "Ростов-Арены". По заявлению властей, там оставлять снег было запрещено. Почти сразу после публикации подрядная организация ликвидировала нарушение.

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