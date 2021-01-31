Скончался бывший вице-губернатор Ростовской области

Александр Леонидович. Фото: администрация Новочеркасска.

Сегодня, 31 января, стало известно о смерти бывшего вице-губернатора Ростовской области Александра Носкова. Он являлся почетным гражданином Новочеркасска. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Носков 25 лет работал на новочеркасском электровозостроительным заводе. На предприятии он прошел путь от рядового инженера до генерального директора.

Заместителем губернатора Носков работал в период Владимира Чуба. На должность его назначили в 2009 году. Он курировал министерства промышленности и экономики.

Издание "Комсомольская правда"- Ростов выражает соболезнования родным и близким Александра Леонидовича.

Напомним, в начале января ушел из жизни профессор, ростовский врач Александр Михельсон. Медицине он посвятил 40 лет своей жизни.

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