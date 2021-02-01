Все в онлайн: число пользователей мобильным банком ВТБ увеличилось на четверть

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ВТБ представил полностью обновленную версию ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. Приложение стало работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ.

Радикально обновился дизайн, появилось 50 новых функций, в том числе пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс.

Это по достоинству оценили клиенты. Так, количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения ВТБ Онлайн превысило 10,1 миллионов человек. За год рост составил 25%.

Но на этом специалисты не собираются останавливаться.

- После масштабного обновления ВТБ Онлайн мы продолжаем качественно его улучшать и добавляем все новые и новые функции, чтобы клиентам было еще удобнее пользоваться приложением. Также мы видим запрос от пользователей на "темную тему" в ВТБ Онлайн — такой фон планируем внедрить в первом квартале этого года», — прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

А к концу 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц и обслуживать в дистанционных каналах уже 15 миллионов клиентов.