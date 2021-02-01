"Русь-Матушка": атмосферное фото королевы брасса Юлии Ефимовой восхитило поклонников

Юлии Ефимовой явно к лицу зеленый цвет. Фото: официальный аккаунт Ефимовой в "Инстаграм "

Российская пловчиха, участница Олимпийский игр, чемпионка мира Юлия Ефимова активно ведет блог в «Инстаграме». Каждый пост красавицы набирает сотни лайков.

Накануне Юлия Ефимова опубликовала очередной снимок. Перед объективом фотографа девушка предстала в ярком зеленом облегающем платье. При этом фотография сделана летом на фоне реки и берез. Поклонников восхитил этот снимок.

- Юля, ты Русь-Матушка, - написал один из подписчиков.

Другой оставил следующий комментарий: «Женщина, такая ты шикарная».

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Юлии на новый год подарили очаровательного щенка. Она дала ему кличку Джаспер и считает "самым красивым мальчиком". А еще Юлия сказала, что щенок стал для нее членом семьи.

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