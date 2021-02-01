В Калмыкии полицейские вытащили мужчину из 3-метровой канализационной ямы

Мужчина несколько раз пытался выбраться самостоятельно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Целинном районе Калмыкии двое полицейских спасли местного жителя, упавшего в яму-«септик» и оказавшегося без связи.

Об инциденте рассказали в пресс-службе республиканского управления МВД после того, как в ведомство поступила благодарность от спасенного мужчины. В конце декабря прошлого года житель райцентра шел из аптеки домой и решил немного «срезать» – пойти не по улице, а через участки в частном секторе. На одном из участков он угодил в яму-«септик». У ямы были отвесные края, на дне находилась вода. Несколько попыток выбраться самостоятельно закончились неудачей, пострадавший стал звать на помощь.

Около часа на призывы о помощи никто не откликался: на ближайшей улице или не было прохожих, или они не считали нужным реагировать на крики мужчины. К его счастью, район патрулировали два сотрудника ППС – Олег Бегликов и Эльвег Бадышев. Патрули двигались пешком и услышали пострадавшего. Они помогли продрогшему мужчине выбраться из ямы и вызвали скорую.

«Сотрудники полиции буквально спасли мне жизнь и здоровье», – написал житель райцентра в благодарственном письме.

В больнице у пострадавшего диагностировали ушиб грудной клетки. Он прошел курс лечения и реабилитации.

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