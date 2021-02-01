«Мисс Россию» Алину Санько сравнили с зефиром

Снимок Алины Санько вызвал у поклонников бурную реакцию. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2019», модель из Азова Алина Санько рассказала о том, с чем у нее ассоциируется розовый цвет. Свои рассуждения она выложила в «Инстаграм». По словам «Мисс России», розовый для нее – цвет нежности, любви, романтики и юности.

Пост Алина Санько проиллюстрировала своей фотографией. На снимке девушка в розовом вельветовом костюме, который ей, несомненно, к лицу.

Пост собрал больше 600 комментариев. Один из подписчиков сравнил девушку с десертом.

- Алина, вы словно зефирка, - написал фолловер.

Другой высказался так: «Нельзя быть красиво такой».

Раннее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что пловчиху Юлию Ефимову сравнили с Русью – Матушкой». Поводом для такого сравнения стала фотография Юлии. Для съемки девушка выбрала берег реки и березовую рощу.

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Юлия, между тем, выложила красивый снимок из бассейна (подробнее).

АЛЛО!

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