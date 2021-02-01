Принципиальные соперники: в феврале "Ростов" выйдет против "Краснодара"

На сборах ФК "Ростов" успел встретиться с несколькими европейскими клубами. ФОТО: ФК "Ростов"

В ближайшие дни главный футбольный клуб Дона - "Ростов" - встретится со своим принципиальным соперником из соседнего региона. Наши футболисты сойдутся в товарищеском матче с "Краснодаром". Это произойдет во второй части зимних сборов. Кубанцы так же как и ростовчане проведут его на юге Европы.

На официальном сайте краснодарского клуба появилась информация, что спарринг намечен на четвертое февраля. "Быки" выйдут против ростовчан основным составом. Чуть позже они сыграю с московским "Локомотивом".

Стоит отметить, что первую часть зимних сборов "черно-зеленые" провели в Арабских Эмиратах. Вчера команда полным составом вылетела в испанскую Морбелью, где уже две недели готовится к возобновлению российского чемпионата "Ростов".

Дончане за это время провели три контрольные игры против различных европейских команд. Все матчи закончились уверенными победами "желто-синих". Главный тренер Валерий Карпин не стал выделять определенных игроков. Карпин пояснил, что на данном этапе для игроков самое главное - набрать физическую форму после новогодних каникул.

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