Вооруженные налетчики напали на продуктовый магазин в Ростовской области

Налетчиков посадили под арест
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в одном из поселков Белокалитвинского района, было совершено разбойное нападение на местный небольшой продуктовый магазин.
Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ЧП произошло утром в выходные.
- В половину десятого в торговую точку ворвались двое мужчин. В руках у одного из них был пневматический пистолет, второй был вооружен ножом, - сообщил источник издания.
Лица мужчин скрывали маски. Они начали угрожать расправой продавщице, если та не отдаст им деньги.
Женщине ничего не оставалось, как отдать налетчикам всю выручку из кассы, - девять тысяч рублей.
Получив свое, мужчины скрылись, а женщина тут же позвонила в полицию.
Обоих подозреваемых уже задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Если суд признает вину злоумышленников, им грозит до десяти лет тюрьмы.
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