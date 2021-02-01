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Умное око: «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан на всей территории Ростовской области

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан на всей территории Ростовской области

«Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан на всей территории Ростовской области

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Ростовской области завершил финальный этап создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Единая система обеспечения безопасности граждан функционирует теперь во всех 55 муниципальных образованиях, в том числе – в отдаленных сельских районах.

АПК «Безопасный город» донского региона интегрировал в единый интерфейс ряд систем федерального, областного и муниципального уровня. В комплекс входят более 40 различных цифровых решений обеспечения безопасности, среди которых программы мониторинга и анализа окружающей обстановки, инженерных сооружений, автоматизированные системы вызова экстренных служб и т.д. Основная система построена на комплексной интеллектуальной платформе видеонаблюдения «Нетрис» с модульной архитектурой и суперпроизводительным видеоядром, позволяющим подключать неограниченное число камер. В ситуационном центре «Безопасного города» на экраны выводится изображение с видеокамер, данные геоинформационной системы с указанием нужных объектов и их перемещений, а также другая информация, в том числе полученная с помощью датчиков и сенсоров интернета вещей.

«Территория Ростовской области имеет протяженность 450 км с севера на юг и 450 км с запада на восток. Когда на севере области идет снег, на юге может быть солнечная теплая погода. С внедрением “Безопасного города”, в частности его подсистемы “Росгидромет”, мы можем прогнозировать природные катаклизмы точечно на каждой локации. В 2020 году муниципальные образования области получили 2 563 штормовых предупреждения и 1 546 сообщений о подъеме уровня воды от 63 датчиков, что позволило своевременно принять меры для предупреждения последствий непогоды», – отметил Сергей Панов, директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Благодаря информационным системам взаимодействия, контроля и мониторинга комплекс обеспечивает высокий уровень общественной и природно-техногенной безопасности, а также улучшает координацию действий всех сил и служб региона.

- Инвестиции госсектора в умные решения стабильно доказывают свою рентабельность. По данным отчета McKinsey, до 50% таких инвестиций дают прямую экономию и возможность получения дохода. Как правило, чем выше уровень жизни в регионе, тем активнее идут цифровые преобразования. АПК “Безопасный город” в этом смысле – сильная системообразующая база для развития всего донского региона, – прокомментировал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Внедрение комплекса «Безопасный город» на Дону состоялось в три этапа, в рамках госпрограммы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». На первом этапе, накануне Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, «Ростелеком» создал интеграционную платформу для пилотного запуска в пяти городах области – Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Азове и Аксае. На втором этапе система охватила еще 20 муниципалитетов. Третий этап завершился в 2020 году и включил оставшиеся 30 территориальных образований региона.

Сегодня на платформе АПК «Безопасный город» объединено:

- 4782 датчика системы мониторинга пожарной сигнализации;

- 37 датчиков мониторинга радиационной обстановки;

- 63 поста мониторинга метео- и гидрологической обстановки;

- 42 видеокамеры системы мониторинга лесных пожаров;

- 335 устройств система оповещения и информирования населения;

- более 1500 автотранспортных средств системы ГЛОНАСС;

- объекты системы «Реформа ЖКХ»;

- системы мониторинга инженерных сооружений;

- данные о 61 медицинском учреждении системы «Медицина катастроф»;

- модуль расчетных задач, позволяющий определить скорость и зону распространения лесных пожаров.

Получить подробную информацию об услугах национального цифрового провайдера можно на официальном сайте или по телефону 8 800 200 3000.