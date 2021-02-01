Власти Ростова рассказали, сколько горожан узнали свой ВИЧ-статус

Узнать свой ВИЧ-статус можно совершенно бесплатно

В донской столице в минувшем году 25 процентов населения сдали анализы на ВИЧ, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ведомстве подчеркнули, что вовремя обнаруженную ВИЧ-инфекцию можно эффективно лечить. Принимая специальные противовирусные препараты человек не только поддерживает здоровье, но и перестает быть потенциальным источником заражения для других людей.

В мэрии пояснили, что во всех муниципальных учреждениях здравоохранения можно бесплатно сделать анализ на ВИЧ.

Также для населения работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Задать свои вопросы можно, позвонив по телефону 279-43-11.

- Чтобы знать свой ВИЧ-статус, необходимо регулярно делать тест на инфекцию. Тестирование показано всем гражданам. Особенно важно сделать тест на ВИЧ тем, у кого были незащищенные половые контакты или опыт употребления внутривенных наркотиков, - подытожили в пресс-службе городской администрации.

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