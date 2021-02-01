Дожди или легкий мороз и солнце: удивительная погода ждет ростовчан в феврале

Последний месяц зимы принесет весеннюю оттепель. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 1 февраля, жители Ростова-на-Дону стали чувствовать приближение долгожданной весны. Столбики термометров показали удивительные 13 градусов тепла, что нехарактерно для самого разгара зимы, даже для донского региона. К счастью для теплолюбивых ростовчан, сильного похолодания - по примеру январского - уже не предвидится.

Первые две недели месяца на город обрушатся обильные осадки. Лить дожди начнут уже через день. Настоящая аномалия ожидает ростовчан 3 февраля, когда воздух прогреется до 15 градусов со знаком плюс.

В первые выходные последние зимнего месяца немного похолодает - до 0 градусов. А затем снова придет потепление. С 11 февраля температура будет колебаться в районе 2 градусов в дневные часы. По ночам могут быть небольшие заморозки, что приведет к образованию льда на дорогах и тротуарах.

Под конец месяца жителей города вновь порадует тепло до 8 градусов. Последние 10 дней месяца установится сухая погода, осадков не ожидается.

Таким образом, в ближайшее время лучше держать зонтик в сумке - он обязательно пригодится. Не время расставаться и с теплыми вещами. Хотя валенки, конечно, можно убрать в шкаф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Принципиальные соперники: в феврале "Ростов" выйдет против "Краснодара"

Команды сойдутся в товарищеском матче в солнечной Испании (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.