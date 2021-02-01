Стоки из канализации попали в Северский Донец

Ранее жители пожаловались на массовый замор рыбы в реке. Фото: Минприроды Ростовской области.

Канализационные воды попали в реку Северский Донец в Каменске-Шахтинском. Об этом рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

На днях местные жители пожаловались на замор рыбы в зоне отдыха «Топольки». Для проверки на место выехали инспекторы минприроды.

— Мертвую рыбу обнаружить не удалось, однако выявлен слив канализационных вод в реку Северский Донец, — рассказали в ведомстве.

Региональные власти напомнили, что Северский Донец является объектом федерального значения. Надзор за ним осуществляет управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия. Представители минприроды передали в организацию результаты проверки.

Ранее массовая гибель рыбы произошла в реке Мечетка в Зерноградском районе. По предварительным данным, обитатели водоема могли погибнуть от нехватки кислорода в связи с низким уровнем воды.

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