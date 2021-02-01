Сообщение с угрозой подрыва получили на Ростовской АЭС впервые за историю станции

Специалисты обследовали территорию станции. ФОТО: "Росатом"

Собственная служба безопасности Ростовской АЭС и правоохранители начали расследование после того, на станцию поступила угроза от анонима о возможном подрыве.

В пресс-службе атомной станции «Комсомольской правде – Ростов» подтвердили, что накануне в службу безопасности АЭС обратился один работников, получивший угрозу. Ранее СМИ сообщали, что угроза поступила по электронной почте. В пресс-службе не подтвердили и не опровергли эту информацию. Данные о сообщении были переправлены в ситуационный центр «Росатома». Территорию станции обследовали специалисты, каких-либо взрывных устройств они не обнаружили.

Это первый случай угрозы теракта – пусть и ложной – за всю историю станции, пояснил источник на АЭС. Первый энергоблок АЭС введен в строй двадцать лет назад.

В пресс-службе пояснили, что 31 января на четвертом энергоблоке АЭС начался плановый ремонт, он завершится примерно через месяц. Остальные энергоблоки работают в штатном режиме, радиационный фон не превышает природных фоновых значений.

Схожий случай произошел, по сообщениям СМИ, в Армении около трех лет назад. Аноним сообщил о возможном подрыве Армянской АЭС. Полицейские нашли злоумышленника. Подозреваемый, как выяснили правоохранители, сделал звонок после ссоры с электриком, требовавшим оплатить задолженность за электроэнергию.

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