15 человек скончались за сутки от коронавируса в Ростовской области

Выздоровели за последние сутки 422 человека. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 15 человек. Последние данные сообщили в донском правительстве.

Шесть жертв ковида — женщины в возрасте от 58 до 83 лет. Скончались также девять мужчин от 58 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 2 655 человек.

По данным на 1 февраля, за сутки вылечились от инфекции 422 жителя. Общее число выздоровевших достигло 53 723.

Напомним, в Ростовской области выявили еще 372 случая заражения коронавирусом. За весь период в донском регионе было зарегистрировано 64 067 зараженных. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

Лечение в стационарах получают 2 283 пациента. Состояние 33 заболевших оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам инвазивной искусственной вентиляции легких.

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