Какие дома останутся без электричества в Ростове-на-Дону 2 и 3 февраля: публикуем адреса

Отключения электричества пройдут 2 и 3 февраля. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Ростове-на-Дону сотни домов останутся без электричества. График отключений на 2 и 3 февраля публикует «Донэнерго».

2 февраля

10.00 – 12.00

ул. Благодатная 22-42, 19-49; пер. Вагайский 27-39, 24-38; ул. Вольская 2-28, 1-11; ул. Выборгская 68; ул. Говорова 1-61, 2-66; пер. Дивный 1-13, 2-8; пер. Еланский 23-27; ул. Заветинская 1-33, 2-38; пер. Кислородный 21-23, 4-6; ул. Красносельская 67-69, 78; ул. Лесопарковая 47-63; ул. Мадояна 58-92, 81-135; ул. Разина 47-63, 78, 108-136

11.00 – 16.00

ул. Доватора 1, 11; ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2-4; пер. Тростниковый 4; ул. Цветная 2-4, 38

3 февраля

10.00 — 12.00

пер. Бурный 2-10, 1-23; пер. Весёлый 7, 16-32; ул. Писательская 5-7, 8-12; пер. Подпольный 3-11; ул. Республиканская 106-146, 97-159; ул. Скачкова 25-33, 32-48

13.00 — 16.00

ул. Минераловодская 128; ул. Республиканская 128, 133, 136

В компании пояснили, что причина отключений - работы для исключения аварийных ситуаций.

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