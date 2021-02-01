«Родились под счастливой звездой»: Восемь слепых щенят и их мать спасли от смерти

Малыши ищут дом. Фото: соцсети

В городе Новошахтинске Ростовской области хозяева выбросили на мороз дворняжку. О причинах такого поступка остается только догадываться. Возможно, людям не понравилось то, что собачка была в положении, а щенки принесли бы дополнительные хлопоты.

Но, так или иначе, бедняга оказалась выброшенной на улицу в самый мороз. И там, под открытым небом, у нее появились сразу восемь малышей.

- Щенки еще слепые, лежали на ледяной мерзлой земле, собака-мать металась рядом, пытаясь чем-то помочь им, но нигде не было места укрыться от мороза. Возможно, малышей ожидала бы страшная смерть от холода, но их спасла одна неравнодушная девушка, - рассказали в приюте для брошенных животных.

Горожанка подобрала и щенков, и их мать, и отнесла к себе домой. Девушка оставила собаку-маму жить у себя. А вот щенкам ищет хозяев. В этом ей помогают волонтеры.

- Малыши уже начинают самостоятельно кушать, - делятся волонтеры. - Щенки будут среднего размера, окрас самый разный, есть и мальчики, и девочки. Их мать отличается удивительной сообразительностью, такое ощущение, что она понимает человеческий язык: очень умная. Такое ощущение, что все щенки родились под счастливой звездой.

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