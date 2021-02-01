Более 700 нарушений масочного режима выявили в Ростове-на-Дону

Правила не соблюдали как пассажиры, так и водители. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Власти Ростова-на-Дону подвели итоги мониторинга масочного режима в общественном транспорте. Результаты за январь опубликованы на сайте администрации.

Проверки проводили сотрудники администрации, управления ГО и ЧС, а также полицейские. Ежедневно они следили за соблюдением масочного режима в местах с оживленным пассажиропотоком. Кроме того, как минимум раз в неделю рейды проходили в каждом районе города.

— В январе в ходе мониторинга было 748 нарушений. Из них 738 среди пассажиров и 10 – среди водителей, — говорится в сообщении администрации.

Кроме того, внутренние проверки проводили автотранспортные предприятия. По их итогам было вынесено 110 дисциплинарных взысканий.

Напомним, в декабре власти проинспектировали автобусы, троллейбусы и трамваи почти двадцать тысяч раз. Проверяющие выявили 1092 нарушения масочного режима. Из них 1050 среди пассажиров и 36 - среди водителей.

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