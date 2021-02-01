Мелкий пожар в Таганроге пришлось тушить 20 спасателям

В Ростовской области загорелась квартира. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области загорелась квартира в жилом доме.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 января, около часа ночи в городе Таганроге. На улице Чехова загорелась одна из квартир в жилом доме. Соседи среди ночи почувствовали запах гари и вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено всего два квадратных метра. Локализовать возгорание спасатели смогли к 01:24, а еще через минуту пожар был полностью потушен. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее в ближайшее время предстоит выяснить специалистам и оценить нанесенный ущерб.

- Для ликвидации пожара привлекались от МЧС 20 человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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