Фазан устроил гонки с автомобилем на трассе под Ростовом

На трассе под Ростовом фазан устроил гонки с автомобилем. Фото: соцсети - "Это Ростов"

Ростовская автоледи повстречала на дороге "неадекватного" фазана. О своей встрече с "гонщиком" девушка рассказала в одном из городских пабликов в соцсети.

Птица попыталась обогнать едущую по трассе машину. Девушка решила поэкспериментировать и остановила транспортное средство. Тут же остановился и фазан, пока стояла машина, стояла и птица. Она терпеливо ждала, пока машина тронется с места, а как только это произошло, снова пустилась за ней.

- Я повстречала "неадекватного" фазана, решившего побегать наперегонки с машиной, - написала автор поста.

Пользователей в комментариях рассмешила эта ситуация.

«Сложно было подвезти птицу?», - пошутили горожане.

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К счастью, никто не пострадал.

АЛЛО!

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