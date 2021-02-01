Черное кожаное платье Виктории Лопыревой восхитило ее поклонников

Виктория Лопырева порадовала подписчиков новым образом. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовчанка Виктория Лопырева порадовала подписчиков своим элегантным нарядом.

Девушка опубликовала новое фото в социальной сети Инстаграм. На нем девушка предстала перед поклонниками в черном платье из кожи. А сверху на ней была накидка горчичного цвета. Текст под фото девушка посвятила отличию людей и их мировоззрений друг от друга.

- Во всем, что происходит в условном «западном» мире, во главу угла обычно ставится индивидуализм, ценность личности и способность выделиться из толпы. А в условном «восточном» мире и в Скандинавии, где при относительно развитом индивидуализме, в центре внимания всегда общее благо и равенство. Человек, в восточнои и скандинавскои культурах, которые, кстати, совершенно разные для меня, ставит простые радости жизни и окружающих людеи на один уровень с собои или выше собственного Я. Для меня, это безумно интересная тема, и я задалась вопросом, а где в этои системе координат находимся мы? - поинтересовалась Виктория.

На ее пост откликнулось множество подписчиков, тема им оказалась достаточно близка и очень интересна. Но нашлись и те, кто посоветовал девушке не забивать голову всякой ерундой. Другие же просто восхитились ее новым образом, а мужская половина даже посоветовала в следующий раз примерить латекс.

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