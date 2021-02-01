У ростовчанина дома обнаружили пакеты с героином

В Ростове поймали закладчика наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице поймали молодого закладчика наркотиков.

22-летний ростовчанин хранил у себя дома пакеты с белым порошкообразным веществом, которые и обнаружили у него при обыске после задержания. Пакетики были переданы в лабораторию га экспертизу, в результате которой стало известно, что порошок являлся героином, масса ег составила в общей сложности около 60 граммов.

Кроме того, позже стало известно, что молодой человек делал закладки наркотиков по городу. Правоохранители смогли найти уже 19 тайников, из которых вещество было изъято.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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