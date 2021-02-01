За кражу из квартиры под суд пойдет молодой дончанин

В донском регионе рецидивист после кражи попал в руки полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.

В Новочеркасске в местный отдел полиции обратился горожанин и сообщил, что из его квартиры пропали два дорогостоящих телевизора. Общая сумма похищенного составила 27 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого, им оказался 23-летний житель Аксайского района. Позже стало известно, что он уже неоднократно был судим за подобные преступления. Своей вины злоумышленник отрицать не стал и собщил, что попал в квартиру через окно. Все похищенное было изъято стражами порядка и возвращено законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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