Доверчивая дончанка попалась "на удочку" телефонных мошенников

В Ростовской области ищут очередного телефонного мошенника Фото: "КП" Архив

В Ростовской области полиция занимается поисками очередного телефонного мошенника.

В Новошахтинске в местный отдел полиции обратилась жительница и сообщила, что ей позвонил неизвестный номер, а голос на том конце провода представился сотрудником одного из банков и сообщил, что сейчас по ее карте идут сомнительные операции, которые необходимо остановить, чтобы сохранить свои сбережения. Для этого необходимо было сообщить все данные карты и код из поступившего смс, что потерпевшая и сделала. После этого с ее счета списалось более 90 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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