«Победа над формальностями»: ростовчане поучили возможность быстро и просто получить ипотечный кредит

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ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов в рамках программы «Победа над формальностями». Теперь клиенты смогут решить квартирный вопрос, оформив кредит по двум документам и со сниженным первоначальным взносом в 20% от стоимости объекта.

- ВТБ стратегически развивает ипотечное кредитование для разных категорий заемщиков. Клиенты банка, которые хотят получить ипотеку оперативно и с минимальным пакетом документов, всегда могут сделать это у нас по паспорту и СНИЛС. Теперь мы снизили для них и размер минимального первоначального взноса по программе до 20%, также можно воспользоваться любой ипотечной программой и дисконтами, в том числе получить скидку 0,3 п.п. при оформлении заявки на ипотеку онлайн, - сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент банка ВТБ Михаил Сероштан.

При этом спикер отметил, что такие условия доступны заемщикам до 31 марта этого года.

- Мы внимательно следим за качеством нашего ипотечного портфеля. Доля кредитов с первым взносом ниже 20% в ВТБ незначительна, менее 15% сделок, а уровень просрочки остается на привычно низких значениях, – комментирует Михаил Сероштан.

Клиенты банка по достоинству оценили программу «Победа над формальностями». Она является одной из самых популярных в ипотечной линейке ВТБ и предполагает получение решения без подтверждения дохода и занятости.

По итогам 2020 года ее доля в общих выдачах ипотеки банка превысила 30%. Клиенты оформили более 115 тыс. сделок на сумму свыше 287 млрд рублей.

После предоставления документов клиент получает решение по заявке в течение суток. Деньги могут быть выданы на срок от года до 20 лет с максимальной суммой от 500 тыс. до 30 миллионов рублей.

При первоначальном взносе более 50% от стоимости квартиры ставка по кредиту снижается до минимального значения 7,4% годовых.

Предложение позволяет оформить ипотеку в рамках программы «Больше метров - ниже ставка» на готовый объект, квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости площадью от 100 кв. м по ставке от 7,6%. Кроме того, воспользоваться программой могут и заемщики, получающие ипотеку в рамках госсубсидирования: ставка по программе "Ипотека с господдержкой 2020" – 6,1%, для семей с детьми – 5%, по "Дальневосточной ипотеке" – 1%.