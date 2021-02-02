В Калмыкии лже-полицейский похитил у пенсионерки сбережения

Полицейские возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Калмыцкие правоохранители расследуют кражу со счета 62-летней жительницы Лаганского района, ставшей очередной жертвой телефонных мошенников.

Кражи со счетов происходят в регионах РФ ежедневно. Обычно аферисты представляются потенциальным жертвам работниками служб безопасности банков. Однако в случае с пенсионеркой злоумышленник сказал, что он – подполковник МВД. Аферист знал имя и отчество потерпевшей. Именно это, как считают в полиции, позволило ему обмануть пенсионерку. Дальше аферист действовал привычным способом. Он убедил потерпевшую, что ее счет собираются обокрасть банковские менеджеры. А затем предложил перевести средства на некий резервный счет. Пенсионерка отправилась к ближайшему банкомату и перечислила деньги. Разумеется, после этого аферист перестал выходить на связь.

Сумма, которую похитил аферист – 250 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК о краже с банковского счета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

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