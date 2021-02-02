В Ростове-на-Дону ожидается сильный туман

В донской столице обещают сильный туман Фото: Олег Укладов

В донской столице в ближайшие дни будет туманная погода, об этом рассказали в пресс-службе ГО и ЧС. Так, по прогнозам специалистов, низкая видимость утром и вечером ожидается в среду, 3 февраля, и в четверг, 4 февраля.

В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию на дороге, использовать противотуманные фары.

- А пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах, иметь на одежде светоотражающие элементы, - прокомментировали в городском ГО и ЧС.

В среду, 3 февраля, в Ростове днем обещают 12 градусов тепла, вечером столбик термометра опустится до +10. Осадков не ожидается. А в четверг, 4 февраля, в донской столице ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +10 градусов, вечером +9.

Порывы ветра в эти дни будут небольшими. От трех до пяти метров в секунду.

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Под вечер возможен небольшой дождь (подробнее)

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