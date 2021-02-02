В Ростове в 2021 году капремонт сделают в 800 домах

В Ростове-на-Дону в этом году отремонтируют почти тысячу домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице в минувшем году капитальный ремонт выполнили в 400 многоквартирных домах. В этом году, сообщает городская администрация, таки домов станет больше в два раза.

- В текущем году нами запланирован капитальный ремонт 803 многоквартирных домов по различным видам работ, таких как ремонт крыш, фасадов, фундаментов и коммуникаций, - прокомментировал глава администрации Алексей Логвиненко.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что обладателей жилплощади в домах, где менее пяти квартир, освободили от оплаты ежемесячных взносов за капремонт. Ранее в региональную программу капремонта не включались только небольшие дома с тремя квартирами. Теперь владельцам 4-х и 5-ти квартирных домов вернут все не потраченные взносы.

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