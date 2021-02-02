Хранившего дома самодельную бомбу ростовчанина приговорили к колонии-поселению

Бомбу обезвредили саперы, рассказали в суде обвинители. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове суд Советского района признал виновным местного жителя, хранившего у себя дома патроны к боевому оружию и мощное взрывное устройство.

В суде обвинители сообщили, что бомба, которую обнаружили оперативники, была выполнена из двух жестяных банок. В банках, как считают следователи, была запечатана пластичная взрывчатка. А вокруг банок изготовитель бомбы прикрепил обрезки тонкой арматуры.

После обыска бомбу в безопасном месте взорвали саперы. Специалисты предполагают, что внутри устройства находился очень чувствительный детонатор, ведь к бомбе были подключены провода.

Кроме того, в вещах обвиняемого правоохранители нашли более десятка патронов к автомату Калашникова, сообщили в пресс-службе районного суда.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам колонии-поселения и денежному штрафу в 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.

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