Поменяли цифры: как футболисты "Ростова" поздравили Валерия Карпина с Днем рождения

Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 2 февраля, главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин отмечает свой День рождения. Ему исполнилось 52 года. С самого утра наставника "желто-синих" поздравляют его подопечные. Из публикаций на страницах клуба в соцсетях стало известно, как футболисты готовили праздничный сюрприз.

Самые известные игроки "Ростова" - Хорен Байрамян и Данил Глебов - купили для тренера торт, украсили его свежими фруктами и вставили свечку с числом 52. А затем решили, что лучше поменять цифры местами. И это неудивительно, ведь Валерий Карпин выглядит намного моложе своих лет.

После такой подготовки футболисты осторожно отнесли торт Карпину, исполнив английскую песню "С днем рождения". Тренер задул свечи и тепло поблагодарил всех.

Ко Дню рождения клуб опубликовал подборку самых лучших моментов из футбольной карьеры Карпина. В 90-х годах тренер ростовчан был настоящей звездой футбола, играл за топовые испанские клубы, был настоящим лидером и отличался своей результативностью.

Звезда Карпина загорелась, когда он в 1990 году стал играть за "Спартак". В составе команды Валерий сумел стать трехкратным чемпионом России. После победоносной игры за московский клуб футболиста пригласили в испанский «Реал Сосьедад», где он сразу стал игроком стартового состава, заняв позицию правого полузащитника.

В 1996 году перешел в «Валенсию», одну из сильнейших команд испанского чемпионата. Карпин провел сезон на достаточно хорошем уровне, однако команда его провалила, заняв лишь 10-е место по итогам чемпионата. Еще через год клубом Карпина стала «Сельта», куда годом ранее перешел его партнер по сборной Александр Мостовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В бой идут новички: каким составом ФК "Ростов" выйдет во второй части чемпионата

Среди претендентов есть как опытные игроки, так и совсем молодые воспитанники академии клуба (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.