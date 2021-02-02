Вратарь "Ростова" Денис Попов, ставший звездой после матча с "Сочи", перешел в латвийский клуб

18-летний Денис Попов стал спортивной звездой летом прошлого года. Фото: instagram _den_46_

2 февраля стало известно, что знаменитый на всю страну вратарь Денис Попов, который в прошлогоднем матче против "Сочи" сделал 15 спасений, перешел играть за футбольный клуб из Латвии. Об этом он сообщил на странице своего инстаграм-аккаунта.

Долгое время о Попове никто и ничего не слышал. После легендарной игры против черноморского клуба он на какое-то время отстранился от спортивных новостей, стал редко выкладывать что-то в социальные сети. Однако в памяти любителей футбола он останется еще надолго.

Теперь Попов стал игроком "Валмиера". Клуб успешно выступает в высшей лиге прибалтийской страны. На данный момент он занимает третье место среди всех команд Латвии.

В публикации, где Попов сообщил неожиданную новость, он также поблагодарил людей, которые помогали ему при переходе. Интересно, что на странице самой "Валмиеры" в инстаграме российские болельщики уже пишут комментарии в поддержку Дениса. Многие считают, что это его путь в большой, европейский футбол.

Напомним, Денис Попов дебютировал в РПЛ 19 июня прошлого года в матче против "Сочи". Игроки основного состава "Ростова" не смогли полететь на игру из-за вспышки коронавируса. Тогда инфекцию подхватили сразу несколько ведущих футболистов. Руководство донского клуба попыталось договорился о переносе встречи, но сочинцы не пошли на уступки.

В результате на поле вышли игроки дубля и молодежного состава, ребята в возрасте от 16 до 18 лет. Матч закончился со счетом 1:10 в пользу черноморской команды. Несмотря на это Денис Попов был признан лучшим игроком встречи. Он отразил пенальти и сделал 15 сейвов, что стало рекордом российского чемпионата.

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