Фокус – на доступности финансирования: ВТБ нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса

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Несмотря на сложную экономическую ситуации в 2020 году, вызванную пандемией коронавируса, банку ВТБ удалось не только сохранить, но и нарастить основные бизнес-показатели. Так, кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса в минувшем году вырос на 12% и составил 1,42 триллиона рублей. Портфель привлеченных средств предпринимателей увеличился на 15% − до 1,75 триллиона рублей.

В общем объеме кредитного портфеля лидируют предприятия торговли , сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов , пищевой промышленности и сельского хозяйства ,а также транспорта и инфраструктурного строительства .

- Проведена масштабная работа по кредитной поддержке клиентов, которая позитивно скажется на результатах в сегменте среднего и малого бизнеса в долгосрочной перспективе. Мы по-прежнему сфокусированы на повышении доступности финансирования для российского бизнеса. С этой целью в конце прошлого года ВТБ на 2-2,5 п.п. снизил ставки на всю базовую линейку кредитных продуктов для клиентов СМБ, установив одну из самых низких ставок на рынке – от 8% годовых, − прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

В 2020 году ВТБ активное участвовал в реализации государственных программ. Кредитный портфель среднего и малого бизнеса в рамках льготных инструментов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года вырос в 2,3 раза. Отметим, что значительный объем портфеля формируют «Программа 1764» Минэкономразвития и «Программа 1528» Минсельхоза.

В 2020 году ВТБ запустил новые цифровые и небанковские сервисы для бизнеса, среди которых. Также в направлении расчетного обслуживания ВТБ продолжил развитие продуктов, сервисов и каналов коммуникаций с клиентами.

Заявки на открытие и резервирование расчетных счетов стали приниматься дистанционно, а индивидуальные предприниматели получили возможность открыть расчетный счет в офисах ВТБ в течение 20 минут.

Набирает популярность у бизнеса выездной сервис открытия расчетных счетов, в 2020 году его география расширилась до 30 городов.

- По результатам 2020 года ВТБ на четверть нарастил клиентскую базу СМБ, что говорит о высокой востребованности продуктов и услуг банка среди предпринимателей. В прошлом году мы продолжили работу по повышению качества обслуживания и улучшению клиентского опыта, а также ускорили внедрение новых цифровых решений. Сегодня абсолютное большинство расчетных операций в ВТБ доступны среднему и малому бизнесу дистанционно. Мы стремимся в ближайшие два года обеспечить такой же высокий уровень онлайн-доступности и других стандартных продуктов для предпринимателей, − подытожил Денис Бортников.