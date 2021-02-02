В миздраве рассказали, когда новая партия вакцины поступит в Ростовскую область

К концу недели ожидается еще одна часть препарата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, когда новая партия вакцины «Спутник V» поступит в Ростовскую область. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы донского минздрава Александр Крат.

— Завтра (3 февраля — прим.ред.) поставят вакцину. Ожидается 10 800 доз. К концу недели ожидается еще одна часть, — пояснил Александр Крат.

Он напомнил, что в Ростовскую область поступило 17 700 доз препарата. По данным на 1 февраля, провакцинировано 15 700 человек. 2 февраля это число может достичь 16,5 тысячи.

Ранее министр здравоохранения Юрий Кобзев назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса. Среди них - гиперчувствительность к компонентам препарата и аллергические реакции. Кроме того, прививаться нельзя беременным и детям до 18 лет. Если вы уже болели коронавирусом, вакцинироваться можно спустя полгода после выздоровления.

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