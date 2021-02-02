Подвела любовь к охоте: в аэропорту Платов у пассажира нашли боевые патроны

В "Платове" у пассажира нашли боевые патроны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Ростова-на-Дону во время досмотра у одного из пассажиров рейса, который должен был лететь в Тюмень, обнаружили охотничье ружье и двадцать патронов к нему. Мужчина пояснил, что последние не являются боевыми и предназначены исключительно для охоты.

Пассажир также пояснил, что летит в сибирский город специально на охоту. Однако у полиции патроны вызвали сомнение. Их забрали на экспертизу, которая и показала, что они являются боевыми. Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что подозреваемый работает начальником участка добычи нефти и газа в нефтяной фирме.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СКФО, в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Если суд признает вину подозреваемого, то он может отправиться в тюрьму на четыре года.

Ранее «Комсомольска правда – Ростов» сообщала о том, что донские таможенники нашли пачку долларов под обшивкой автомобиля иностранца. Мужчину подозревают в контрабанде валюты.

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