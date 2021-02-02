В Ростовской области закрыли аптеку за незаконную торговлю

В одной из донских аптек отпускали препараты без рецептов Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из районов Ростовской области на два месяца приостановили деятельность аптеки. Об этом рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомство из правоохранительных органов пришла информация о том, что одна из аптек продала клиенту без рецепта препарат, популярный среди наркоманов.

- Кроме того, сотрудники организации не поставили на учет 15 упаковок психоактивных веществ, - добавили в пресс-службе ведомства.

Арбитражный суд Ростовской области приостановил деятельность аптеки на два месяца. Но бизнесмены с этим не согласилась, оставив апелляцию без изменения.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала о том, что в донской столице на месяц закрывали аптеку из-за неправильного хранения препаратов. Во время проверки специалисты обнаружили неподалеку от кассы медикаменты, подлежащие строгому учету. Это - грубое нарушение. Такие лекарства должны всегда храниться в отдельном шкафу под замком.

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