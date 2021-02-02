Замгубернатора Ростовской области посчитал, что несанкционированные митинги приведут к росту заболеваемости ковидом

Акции прошли 23 и 31 января. Фото: Дадаян Давид

Заместитель губернатора Ростовской области предположил, что несанкционированные митинги приведут к росту заболеваемости ковидом. Такое мнение Михаил Корнеев высказал на заседании регштаба по коронавирусу.

— Дополнительным фактором риска ухудшения обстановки по Ростову-на-Дону являются проведенные шествия. Мы предполагаем, что компактное нахождение людей в одном месте, отсутствие санитарного расстояния, масок скажутся на статистике заболеваемости не в лучшую сторону, — прокомментировал Михаил Корнеев.

По словам заместителя губернатора, во время митингов правоохранители следили, в том числе, за обеспечением санитарных норм. Всего было составлено 300 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, несанкционированные митинги прошли в Ростове-на-Дону 23 и 31 января.

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