В донской столице ночью сгорели две иномарки

В донской столице ночью сгорели два автомобиля. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице загорелись два автомобиля.

Инцидент произошел во вторник, 2 февраля, около половины четвертого утра в Железнодорожном районе города. По неизвестной причине на улице Батуринской вспыхнули две машины - Hyundai и SsangYong. Сначала загорелся один автомобиль, а пламя с него перекинулось на другой. Очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено порядка пяти квадратных метров. Спасатели незамедлительно приступили к тушению огня, локализовать возгорание они смогли в 03:45, а еще через три минуты пожар был полностью потушен. К счастью, никто из людей не пострадал. Причина возникновения пламени остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам и оценить нанесенный ущерб.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались девять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Также понадобились четыре пожарных машины.

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