Сразу по пяти статьям обвинили ростовчанина, устроившего нападение на инкассаторов

В Ростове задержали напавшего на инкассаторов местного жителя Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице пойдут под суд за нападение на инкассаторов.

В ходе следствия стало известно, что Иван Костюков в сентябре 2018 года набросился на инкассаторов в переулке Певчем и попытался выкрасть более 20 миллионов рублей. Для достижения своей цели он бросил в них боевую ручную осколочную наступательную гранату и выстрелил из самодельного пистолета. Но инкассаторам все-таки удалось отразить нападение и денег злоумышленник так и не получил и скрылся с места происшествия.

Следующую попытку ограбления он предпринял уже в октябре 2019 года. В этот раз сумма была значительно меньше - 12 миллионов. Но и этой суммой Костюкову завладеть не удалось и пришлось снова сбежать.

В августе 2019 года он напал на приемщика металла и похитил 150 тысяч рублей. А в октябре 2019 года они с приятелем Данилом Севостьяновым проникли в дом и похитили имущество более, чем на 19 тысяч рублей. Когда они уже убегали с украденным, бдительный местный житель попытался поймать Костюкова. Ростовчанин погнался за злоумышленниками и Иван выстрелил в него из того же пистолета, что стрелял и в инкассаторов.

Вскоре после этого мужчин задержали. Костюкова сразу заключили под стражу, а Севостьянова оставили на свободе под подпиской о невыезде. Иван Костюкова обвинили по следующим статьям: 162 УК РФ "Разбой", 30, 105 "Покушение на убийство", 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств", 222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов". А Данилу Севостьянову вменили только 158 УК РФ "Кража".

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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