В Ростове 140 провизорных коек переведут в штатный режим

В Ростове 140 провизорных коек снова заработают в штатном режиме
Фото: Артем КИЛЬКИН
В донской столице в штатном режиме снова начнут работать кардиологическое отделение БСМП, а также хирургическое и гинекологическое отделения городской больницы №6.
- В Ростове сохраняется стабильный уровень загруженности коечного фонда в провизорных госпиталях, на этой неделе она составляла уже менее 60%. Открытие отделений позволит улучшить доступность специализированной медицинской помощи, - сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Планируется, что уже с 8 февраля после тщательно проведенной дезинфекции отделений стационары снова станут приниматьбольных с экстренными и неотложными показаниями.
Кроме того, пациенты снова смогут обратиться за высокотехнологичной медицинской помощью в городской колопроктологический лечебно-диагностический центр.
Таким образом из провизорных в профильные переведут порядка 140 коек.
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