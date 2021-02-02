В Ростове 140 провизорных коек переведут в штатный режим

В Ростове 140 провизорных коек снова заработают в штатном режиме Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице в штатном режиме снова начнут работать кардиологическое отделение БСМП, а также хирургическое и гинекологическое отделения городской больницы №6.

- В Ростове сохраняется стабильный уровень загруженности коечного фонда в провизорных госпиталях, на этой неделе она составляла уже менее 60%. Открытие отделений позволит улучшить доступность специализированной медицинской помощи, - сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Планируется, что уже с 8 февраля после тщательно проведенной дезинфекции отделений стационары снова станут приниматьбольных с экстренными и неотложными показаниями.

Кроме того, пациенты снова смогут обратиться за высокотехнологичной медицинской помощью в городской колопроктологический лечебно-диагностический центр.

Таким образом из провизорных в профильные переведут порядка 140 коек.

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