В суд передали дело в отношении двух батайских бизнесменов

В Ростовской области пойдут два бизнесмена Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Батайске закончилось расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора МУП «Комбинат благоустройства города Батайска» и замдиректора ООО «ОВС-Строй». Им было предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

В ходе следствия стало известно, что двое бизнесменов вступили в преступный сговор с целью похитить деньги, которые были выделены в рамках муниципального контракта на выполнение работ по зимнему содержанию дорог. Вследствие этого, обвиняемые предоставили в городское управление ЖКХ документы о том, что они якобы купили песок и техсоль. А сами таким образом смогли похитить более трех миллионов рублей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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