За год в Ростове отремонтируют более 800 домов

В Ростове за год отремонтируют более 800 домов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове на предстоящий год запланировали масштабный ремонт многоквартирных домов. Он будет проведен для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации жилищного фонда.

Ростовчанам таким образом создадут наиболее благоприятные условия для проживания. Капитальный ремонт будет проводиться в рамках региональной программы НКО «Фонд капитального ремонта». За прошлый год было отремонтировано 438 многоэтажек - работы были выполнены в полном объеме.

- В текущем году нами запланирован капитальный ремонт 803 многоквартирных домов по различным видам работ, таких как ремонт крыш, фасадов, фундаментов и коммуникаций. Это почти в два раза больше, чем в прошедшем году. В дальнейшем мы планируем наращивать темпы, чтобы как можно больше ростовчан жили в комфортных условиях, - сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

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Запрет на увеличение тарифа действовал в регионе в течение трех лет.

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